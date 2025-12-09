Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Circa 45 milioni di euro destinati a 35 progetti di ricerca degli atenei toscani: un risultato che “rappresenta motivo di grande soddisfazione e conferma il valore del sistema universitario regionale”.

Lo afferma l’assessora alla Cultura, Università e Ricerca Cristina Manetti commentando gli esiti del terzo Bando del Fondo Italiano per la Scienza (Fis), diffusi questa mattina dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

“Si tratta di un successo che segna un progresso significativo rispetto all’edizione precedente del bando, quando gli atenei toscani avevano ricevuto circa 18 milioni di euro. L’incremento registrato – oltre 27 milioni in più – testimonia il rafforzamento della capacità competitiva della Toscana nel panorama nazionale della ricerca fondamentale”, sottolinea Manetti.

L’assessora evidenzia inoltre che “la Regione continuerà a collaborare con università e centri di ricerca per consolidare questo percorso di crescita e innovazione”. Un impegno che si colloca in un contesto altamente selettivo: oltre 5.000 le proposte presentate a livello nazionale, per poco più di 300 progetti finanziati.

“Nonostante la forte competitività del programma — conclude Manetti — le università della nostra regione si sono distinte ottenendo un finanziamento complessivo di circa 45 milioni di euro, distribuito su numerosi progetti di alta qualità”