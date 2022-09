PONTEDERA – La scienza fa miracoli. Per informazione chiedere a un paziente affetto da grave maculopatia secca, che si è visto impiantare una lente telescopica intraoculare.

Si tratta di un telescopio miniaturizzato, che consentirà all’occhio di ingrandire in maniera significativa le immagini: cosa non possibile per le lenti standard. L’operazione è stata eseguita all’ospedale “Lotti” di Pontedera.

“L’intervento è perfettamente riuscito – ha spiegato Michele Palla, direttore dell’unità operativa complessa di oculistica all’ospedale di Pontedera e coordinatore del progetto – è stato condotto in anestesia locale nelle nostre sale operatorie da Emanuele Di Bartolo coadiuvato da Bettina Tognoni, entrambi in forza alla nostra equipe medica. L’obiettivo è restituire la capacità di leggere o guardare la tv a pazienti che ormai hanno completamente perso la visione centrale”.

Questo passaggio è solo il primo, perché adesso la persona operata dovrà prendere dimestichezza con l’impianto: “Il paziente adesso dovrà sottoporsi, nei prossimi mesi, a un training diretto dagli ortottisti Francesco Torcia e Daria De Turris per imparare ad usare il nuovo dispositivo impiantato – ha proseguito Palla -. I nostri professionisti insegneranno quali sono le distanze e le luci giuste, come muovere la testa e l’occhio per tornare a leggere. In pratica, imparerà a vedere in un modo nuovo”.