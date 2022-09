FIRENZE – Priorità alle infrastrutture. La Regione, con la rimodulazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, potrà destinare altri 11 milioni per migliorare la viabilità.

Gli interventi riguarderanno, tra gli altri, il Ponte sul Serchio, le strade su Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio, la tangenziale a nord di Pisa e la Francigena. In totale vengono messi quasi 200 milioni di risorse, di cui circa 160 milioni finanziati da fondi Fsc destinati alla viabilità regionale e che vanno a spalmarsi sia sugli interventi attuati dalla Regione (circa 117 milioni fondi Fsc più risorse regionali) che su quelli attuati dagli enti locali (circa 70 milioni fondi Fsc più risorse regionali, più risorse degli enti locali).

“Abbiamo messo in sicurezza interventi infrastrutturali strategici per la Regione e per gli enti locali della Toscana rimodulando in modo puntuale i fondi Fsc destinati agli interventi stradali sul territorio – hanno spiegato Eugenio Giani, presidente regionale, e Stefano Baccelli, assessore alle infrastrutture -. Abbiamo aggiunto risorse che ci permettono così di realizzare opere fondamentali per la Toscana che a a causa dell’aumento dei costi dei materiali vedevano un quadro economico profondamente mutato. Ci siamo impegnati per confermare e potenziare i finanziamenti, consentendo così ai Comuni e alle Province di realizzare gli interventi in programma, aumentando le quote laddove gli enti locali hanno dato garanzie di fare gli interventi nei tempi stabiliti”.