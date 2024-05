MONTEPULCIANO – Una vita spesa in banca, da direttore del Monte dei Paschi, che si è spezzata sull’asfalto all’età di 78 fuori da un negozio di frutta a Montepulciano (Siena).

E’ morto così nel pomeriggio di ieri, investito da un auto che lo ha travolto, Ilvo, pensionato di Abbadia di Montepulciano e padre di Francesco Bianconi fondatore e leader storico dei Baustelle band tra le più affermate nel panorama indie rock italiano.

Alla guida dell’auto un sessantenne residente a Chianciano Terme, poi risultato negativo all’alcol test, che si è immediatamente fermato a soccorrere l’uomo per il quale non c’è stato niente da fare. E nemmeno i soccorritori del 118, allertati dall’uomo e immediatamente giunti sul posto, lo hanno potuto salvare. A pochi metri di distanza la sua auto parcheggiata.

La dinamica dell’incidente sarà chiarita dalla Polizia Municipale di Montepulciano. Sul luogo dell’incidente si è recato anche il sindaco Michele Angiolini, primo storico batterista proprio dei Baustelle nei primi anni di attività del gruppo che è nato

La salma dopo essere stata rimossa dalla strada, è stata restituita alla famiglia, in quanto non è stata disposta l’autopsia. In segno di lutto a Montepulciano è stato annullato un confronto tra i candidati alle elezioni comunali.