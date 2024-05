FIRENZE – L’assemblea regionale si è espressa all’unanimità e ha dato il via libera alla commissione d’inchiesta sull’alluvione. A presiederla Elisa Tozzi (FdI), mentre il vicepresidente è Ilaria Bugetti (Pd).

Ne fanno inoltre parte Marco Stella (Fi) e Maurizio Sguanci (Iv), mentre Massimiliano Baldini (Lega) è vicepresidente segretario. “Oggi, con il primo insediamento della commissione d’inchiesta sull’alluvione di ottobre e novembre, abbiamo fatto un importante passo avanti per far luce sui fatti di quei giorni”, ha affermato Tozzi, insieme al capogruppo Fdi, Francesco Torselli.

“Oggi – hanno proseguito – il Pd sta portando avanti una becera campagna elettorale sulla pelle dei cittadini che hanno subito ingenti danni a causa dei nubifragi. Giani e la sua maggioranza non perdono occasione di accusare il governo Meloni e si inventano falsità sul come debba essere gestita la fase post-emergenziale. Adesso con la commissione d’inchiesta, vedremo cosa hanno fatto il Pd e la sinistra toscana nei 50 anni di governo della Regione per la tenuta idrogeologica della Toscana e la salvaguardia dei nostri fiumi”.