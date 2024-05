Per le elezioni comunali a Firenze si profila un testa a testa al primo turno e poi il ballottaggio tra la candidata a Sindaco del Pd, Sara Funaro, e il candidato del centrodestra, Eike Schmidt [leggi presentazione]. Sarebbe questo l’esito di un sondaggio pubblicato questa mattina dal Corriere della Sera e dal dorso toscano, Corriere Fiorentino, realizzato da Ipsos. Tutto però sembrerebbe cambiare al ballottaggio quando, spiega il Corriere, Sara Funaro riuscirebbe a imporsi con il 57,8% dei consensi contro il 42,4% di Eike Schmidt.

A sorprendere è la distanza risicata che separa i due principali contendenti su tutti gli altri 8 candidati a sindaco di Firenze. L’attuale assessora al Welfare della giunta Nardella, infatti, al primo turno raccoglierebbe il 37,3% dei voti, contro il 34,2% per l’ex direttore degli Uffizi. Sembra dunque impossibile che possa ripetersi quello che accadde nel 2019 con Nardella eletto al primo turno con il 57% (contro il 25% raccolto dallo sfidante Bocci).

Il consenso alla candidata del centrosinistra (Pd, Lista Sara Funaro Sindaca, Avs, +Europa, Azione, Volt, Partito Repubblicano, Laburisti, Movimento Centro e lista Anima Firenze) [leggi presentazione], viene in parte erosa da competitor come Stefania Saccardi (Italia Viva, Psi Libdem) che raggiunge l’11,5% dei consensi, e Cecilia Del Re (Firenze Democratica) con il 5,8%.

Gli altri candidati sono Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune e Firenze Ambientalista e Solidale) al 5%; Lorenzo Masi (M5S) al 4%; a chiudere Alessandro De Giuli e Francesco Zini allo 0,6% quindi Andrea Asciuti e Francesca Marrazza allo 0,5%.

Interessante anche il dato del sondaggio sui singoli partiti. Il Pd in città rimarrebbe il maggiore partito con il 24%, anche sei in calo rispetto al 2019; ben lontano il partito della premier Meloni, Fratelli d’Italia sarebbe solo al 14,2%, mentre il terzo posto sarebbe per la lista “Eike Schmidt sindaco” con il 12,6%. Forza Italia non andrebbe oltre il 4,5% e la Lega al 3,1%; davanti a loro con 4,7% le due liste a sostegno di Palagi. 4,2% per Alleanza VerdI Sinistra e per le altre liste in appoggio a Funaro (+Europa, Azione, Centro, Anima Firenze 2030) 3,9% per il Movimento 5 Stelle, 2,4 per le quattro outisder (Firenze Rinasce, Firenze Vera, Firenze Cambia e Ribella Firenze).