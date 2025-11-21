Tempo lettura: < 1 minuto

BAGNI DI LUCCA – Un uomo di 78 anni è morto investito da un camion per la raccolta della nettezza urbana.

E’ accaduto questa mattina a Bagni di Lucca (Lucca), in piazza Aldo Moro.

L’incidente è avvenuto alle 6.37, quando il mezzo, impegnato in una manovra, ha colpito il 78enne che, secondo le prime ricostruzioni, stava attraversando la piazza.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza medicalizzata da Borgo a Mozzano e un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca. Ma nonostante l’intervento dei soccorsi, l’uomo è morto sul posto. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’inicdente sono stati effettuati dai carabinieri di Castelnuovo.

