FIRENZE – Saranno 58 le piazze toscane coinvolte per l’edizione 2022 di ‘Io non rischio’, la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile che nel corso degli ultimi anni, nonostante la pandemia, si è radicata ed è divenuta un appuntamento fisso nel mese di ottobre.

Saranno contemporaneamente piazze fisiche e spazi virtuali, secondo il format messo a punto dal Dipartimento nazionale di Protezione civile nel corso delle passate edizioni, si spiega in una nota. Ad animare i gazebo toscani, illustrare le buone pratiche, informare la popolazione sulle attività della Protezione civile, il 15 e il 16 ottobre, ci saranno oltre 700 volontari e, tra loro, anche l’assessora regionale all’Ambiente ed alla Protezione civile Monia Monni e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

L’assessora Monni sarà sabato 15, ore 11:30, sarà a Scandicci (Firenze), in piazza Resistenza, all’interno della fiera. Oltre all’assessore sarà presente il direttore della Protezione civile regionale Giovanni Massini, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e il presidente dell’ Humanitas di Scandicci Filippo Lotti. ‘Io non rischio’ promuove la conoscenza, la consapevolezza e le buone pratiche di ‘autoprotezione’ dei cittadini, cioè i comportamenti corretti da mettere in atto in caso di situazioni critiche o calamità naturali, in particolare terremoto, maremoto o alluvione.