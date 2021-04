FIRENZE – Cinque sedie in piazza della Signoria a Firenze per manifestare la solidarietà alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e lo sdegno per la scelta discriminatoria del presidente turco Erdogan nell’incontro di Ankara.

Flashmob contro un’offesa a tutte le donne

Sabato scorso a manifestare sono state la vicesindaca Alessia Bettini e le assessore di Palazzo Vecchio Benedetta Albanese, Cecilia Del Re, Sara Funaro e Titta Meucci, che hanno dato vita al flash mob #Iomisiedo. Per le assessore, il gesto ha voluto simboleggiare la condanna di quanto avvenuto ad Ankara: un’offesa a tutte le donne e all’Unione europea in tema di diritti umani e diritti delle donne. A restare in peidi questa volta l’unico uomo presente: il sindaco di Firenze Dario Nardella.