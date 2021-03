Dante700, a Firenze itinerari alla scoperta della città ai tempi Sommo poeta

Percorsi gratuiti, in piccoli gruppi, per ripercorrere le strade di Firenze sulle tracce di Dante.

Nel settecentenario della morte del sommo poeta (1321-2021) e nell’ambito delle celebrazioni fiorentine, l’ufficio patrimonio mondiale del Comune di Firenze e Mus.e, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, presentano al pubblico un programma di itinerari cittadini guidati finalizzati a restituire la fisionomia della città in cui il sommo poeta è nato e vissuto fino all’esilio del 1302.

Il percorso

L’itinerario prende il via dal primo cortile di Palazzo Vecchio, dove si trovano tre targhe dantesche, per delineare i tratti salienti dell’impegno politico di Dante, che culminerà nel Priorato dell’estate 1300, proprio mentre questo edificio era in costruzione, per proseguire fra le strette vie intorno alla casa di Dante e ai suoi luoghi, dalla Torre della Castagna a Casa Donati, dalla Badia fiorentina fino al “bel San Giovanni” dove era stato battezzato e dove sognava di tornare incoronato poeta.

Il 25 marzo si celebra il Dantedì

I percorsi, fruibili in piccoli gruppi con prenotazione obbligatoria, partiranno giovedì 25 marzo, in occasione del Dantedì, per proseguire ogni domenica mattina, tutto l’anno. Qualora sopravvengano restrizioni particolari rispetto all’andamento della pandemia, i percorsi potranno essere fruiti in forma virtuale, a distanza, con durata di 45 minuti.