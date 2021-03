Sospeso vaccino Astrazeneca, in Toscana stop a 34mila dosi

In Toscana sono circa 34mila le somministrazioni di vaccino Astrazeneca prenotate questa settimana, fino al 21 marzo e che sono state annullate in base allo stop arrivato dall’Aifa. Ad annunciarlo la Regione in una nota.

In Toscana, si spiega, la vaccinazione con dosi Astrazeneca è stata «sospesa con effetto immediato, fino a nuove comunicazioni» a partire da quelle in corso oggi pomeriggio, circa 4mila. Per oggi risultano sospese circa 5.500 somministrazioni e per dopodomani altre 5.500. Da oggi a domenica, conclude la nota, sono sospese circa 34mila prenotazioni in tutto.

«Allo stato attuale in Toscana non è segnalato alcun effetto collaterale rispetto ai vaccini AstraZeneca somministrati» ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. «Sono stato informato come voi – ha aggiunto – da questo comunicato ufficiale, ne prendiamo atto. Quello che per me è importante è che vi sia trasparenza e chiarezza, in modo che si sappia che cosa ha spinto a questa decisione».