AREZZO – La celeberrima soprano Katia Ricciarelli, il maestro del piano Grigory Sokolov e il duo artistico Leone d’oro alla carriera Antonio Rezza e Flavia Mastrella.

Una settimana di stelle per Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio – che da sabato 23 a giovedì 28 marzo presenta tre appuntamenti tra cartellone di prosa, stagione concertistica e lezioni-concerto aperte alla cittadinanza.

Si parte sabato 23 marzo alle 21.00 presso il Teatro Petrarca (via Guido Monaco 12) con la prosa, nell’ambito della programmazione nata in sinergia con Fondazione Toscana Spettacolo onlus (riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023): sul palcoscenico “Fratto_X”, stralunata rappresentazione dell’uomo alle prese con l’assurdo dell’esistenza attraverso la comicità spietata e irresistibile di Rezza (in replica domenica 24 marzo ore 17.00).

Avanti martedì 26 con una leggenda vivente della classica, Grigory Sokolov, che alle 20.30 al Petrarca sarà protagonista di un recital su composizioni di Bach, Chopin e Schumann per la Stagione Concertistica Aretina diretta dal Maestro Giovanni Andrea Zanon.

Infine l’attesissimo incontro con Katia Ricciarelli, giovedì 28 marzo alle 15.00 presso CaMu (piazza Grande) con il concerto finale della masterclass dedicata all’interpretazione da lei tenuta nell’ambito del progetto Le stanze dell’opera, percorso di formazione al mondo della lirica con docenti d’eccezione e la direzione artistica del baritono Mario Cassi (info e modalità d’ingresso www.fondazioneguidodarezzo.com).