AREZZO – Una lezione-concerto aperta al pubblico con una protagonista d’eccezione: Katia Ricciarelli.

È questo l’evento in programma per giovedì 28 marzo alla CaMu – Casa della Musica di Arezzo (piazza Grande) nell’ambito de Le stanze dell’opera, percorso di specializzazione operistica e avvicinamento alla lirica promosso da Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti a cui dal 2018 è affidata dal Comune di Arezzo la gestione delle attività e dei presidi culturali sul territorio – con la direzione artistica del Maestro Mario Cassi.

Appuntamento alle 15.00 con l’esibizione finale degli alunni della masterclass tenuta dalla soprano di fama mondiale, all’anagrafe Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, e dedicata all’interpretazione e alla tecnica vocale.

“Assistiamo nei teatri lirici a un vero e proprio buco generazionale, sia sul palcoscenico che in platea”, spiega Katia Ricciarelli. “Le nuove generazioni di cantanti ci sono, ma hanno bisogno di sostegno per lanciare le proprie carriere; mentre per quanto riguarda il pubblico c’è enorme necessità di avvicinare i giovani all’opera. Proprio per questo ho accolto con gioia l’invito di Mario Cassi ad Arezzo, città in cui tra l’altro ho amici carissimi: mettere a disposizione la propria esperienza per formare nuovi professionisti e coinvolgere il pubblico è una priorità per gli artisti della lirica oggi”.

Prenotazione scuolaopera@fondazioneguidodarezzo.com

https://www.fondazioneguidodarezzo.com/scuola-opera/

Tel. 0575 377433; 0575377438