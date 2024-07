AREZZO – “Out of Balance”, una performance acrobatica mozzafiato realizzata appositamente dalla Compagnia Eleina D. per gli spazi della Fortezza Medicea aretina per un’esperienza visiva e sensoriale di straordinaria intensità.

Sarà questo l’evento speciale previsto per venerdì 26 luglio ore 18,30 nell’ambito dell’“Estate in Fortezza”. La Compagnia Eleina D., sotto la direzione artistica di Vito Leone Cassano, offrirà uno spettacolo unico che fonde eleganza della danza e forza del Physical Theatre. I danzatori della compagnia Claudio Vitale, Luis Miguel Nunez, Federico Ravazzi, Antonella Piazzolla, Margherita Bordoni, Matilde Corni, Sabrina Mastrorocco e Giulia Corselli, insieme a 40 giovani danzatori di “Progetti per la Danza”, sulle musiche del musicista Michele Marzella e del musicista danzatore Samuel Puggioni, utilizzeranno sistemi di sospensione ideati e realizzati esclusivamente per la valorizzazione del luogo, per condurre gli spettatori lungo un percorso tracciato che permetterà di vivere da vicino questa performance spettacolare, apprezzando la fusione tra arte coreutica e il patrimonio storico dell’antica fortezza.

“Estate in Fortezza” è a cura di Fondazione Guido D’Arezzo presieduta dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti, con la collaborazione di Comune di Arezzo, Officine della Cultura, Teatro Verdi Montecatini, La Filostoccola e Mengo Music Fest (biglietti in vendita su circuito Ticketone e www.discoverarezzo.com).

Le performance di “Out of Balance” si svolgeranno dalle 18.30 alle 20.30 circa e si svolgerà al tramonto per minimizzare l’impatto ambientale e il consumo elettrico, escludendo l’uso di materiali tecnici e luci, e coinvolgendo musicisti dal vivo per amplificare la suggestione del momento artistico. L’evento è promosso e organizzato da “Progetti Per La Danza” in collaborazione con il Festival InDanza&InArte 2024, che si svolge dal 20 al 30 luglio. Il festival, giunto alla sua 12ma edizione, include stage, laboratori coreografici e spettacoli con gli allievi partecipanti, offrendo un elevato standard di qualità.