FUCECCHIO – Nell’ambito della Stagione 2021 – 22, Sipario Blu, del Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio venerdì 14 gennaio alle ore 21,30 è la volta di Marco Baliani, raccontastorie e narratore, che sale sul palco con il suo cavallo di battaglia Kohlhaas, scritto a quattro mani da Baliani stesso e Remo Rostagno, per la regia di Maria Maglietta, una riflessione epica sulla giustizia e sulle conseguenze che la reazione dell’individuo all’ingiustizia può comportare.

Lo spettacolo

Kohlhaas, raccontato magistralmente da Baliani, affronta un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500, scritto da Heinrich von Kleist in pagine memorabili, di un mercante di cavalli, vittima della corruzione dominante della giustizia statale.

Kohlhaas è la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze sempre più incontrollabili, ma sempre in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena, fino a che il conflitto generatore dell’intera vicenda, cos’è la giustizia e fino a che punto in nome della giustizia si può diventare giustizieri, non si risolve tragicamente lasciando intorno alla figura del protagonista una ambigua aura di possibile eroe del suo tempo.