SIENA – Tra gli eventi più attesi di Chigiana International Festival & Music Academy 2023 ‘Parola’, mercoledì 19 luglio, in Piazza del Campo, il ‘Concerto per l’Italia’, fra i grandi appuntamenti sinfonici, voluto dalla Chigiana con il Comune di Siena.

Le celebrazioni nell’anno del Centenario dall’inizio delle attività concertistiche chigiane, ha detto il direttore artistico dell’Accademia Nicola Sani, «sono anche l’occasione per consolidare ulteriormente con il modello di Academy Festival di livello internazionale, unico nel suo genere in Italia, alcuni ‘format’ di maggiore successo, tra cui il Concerto per l’Italia, giunto alla terza edizione. Quest’anno vede per la prima volta dirigere alla Chigiana Daniele Gatti, alla testa dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con Lilya Zilberstein solista al pianoforte.

Il programma comprende due capolavori assoluti del grande repertorio sinfonico: il Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K 488 di Wolfgang Amadeus Mozart e la Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 Patetica di Pëtr Il’ič Čajkovskij». Inizio concerto ore 21,30.

Omaggio della Chigiana e del Comune a Siena e al suo pubblico, l’ingresso al concerto è libero con prenotazione obbligatoria (0577220922).

Riconoscimento del ruolo della Chigiana e dell’importanza internazionale dello spettacolo, occasione per promuovere Siena in Italia e non solo, Rai Cultura realizzerà la produzione televisiva del concerto, trasmesso in diretta su RAI 5 e RaiPlay, in diretta radiofonica su Radio3.

Il 22 luglio, sempre in Piazza del Campo, sarà l’Orchestra della Toscana diretta da Simone Bernardini ad accompagnare il violinista Uto Ughi, già allievo e docente chigiano, curatore delle manifestazioni celebrative per il Centenario delle attività concertistiche dell’Accademia Chigiana. Il celebre musicista sarà protagonista dell’esecuzione del Preludio e Allegro in mi minore nello stile di Pugnani di Fritz Kreisler, del Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol minore Op.26 di Max Bruch: la seconda parte del concerto sarà dedicata alla Sinfonia n. 4 in la maggiore Italiana di Felix Mendelssohn-Bartholdy. Inizio concerto, ancora ingresso gratuito, con le stesse modalità, ore 22 (www.chigiana.org).

