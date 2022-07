SIENA – La contrada del Drago con Giovanni Atzeni detto Tittia su Zio frac ha vinto il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano.

Per Tittia, che al fotofinish ha avuto la meglio sulla Torre, si tratta dell’ottavo Palio vinto in carriera; per Zio Frac, castrone baio di sette anni, si tratta della prima vittoria all’esordio.

Un Palio a tratti ‘irreale’ che si è corso con sole sei contrade. Istrice e Civetta non hanno preso parte alla carriera. Infortunio anche per Volpino il cavallo del Leocorno di rincorsa. Caduta ai canapi e infortunio per Stefano Piras detto Scangeo della contrada del Bruco che ha dovuto rinunciare alla carriera. Il Drago porta così a casa il cencio dipinto dalla pittrice inglese Emma Sergeant