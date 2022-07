MONTALCINO – Paola Turci e Francesca Pascale, questo pomeriggio, hanno detto sì e si sono giurate amore eterno nel Palazzo dei Priori di Montalcino (Siena).

A celebrare l’unione civile il sindaco Silvio Franceschelli davanti ad una venticinquina di invitati compresi i quattro testimoni.

La coppia è arrivata nella piazza dove ha sede Palazzo dei Priori a bordo di una Jaguar bianca, ad attenderle una folla di curiosi. Entrambe in pantaloni e bianco, Francesca Pascale indossava un blazer, Paola Turci una tuta con spalline sottili e corpetto ricamato. Alla fine della cerimonia, come di consueto per le celebrazioni di unioni, il Comune ha regalato alla coppia una medaglia e una magnum di Brunello. Festa poi di matrimonio al vicino Castello di Velona.