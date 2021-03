La Costituzione si studia con una app, l’idea dell’Università di Pisa per studenti e docenti

In occasione del 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia sarà lanciata la nuova app ‘SmartEduCost’, che l’Università di Pisa dedica agli studenti delle scuole e ai docenti che insegnano educazione civica e che, spiega l’Ateneo, «rappresenta un vero e proprio percorso di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, rigoroso e coinvolgente».

La app

La app è scaricabile gratuitamente dagli store digitali. «I ragazzi – spiega l’Ateneo – potranno approfondire la conoscenza della Costituzione italiana giocando con numeri, concetti logico-matematici e parole e si potranno esercitare con quiz e domande sfidando amici e compagni di classe sulle competenze civiche acquisite».

L’app sarà presentata domani alle 15.45 in diretta su YouTube e sul canale Facebook dell’Università: la giornalista del Corriere della Sera, Gianna Fregonara, coordinerà gli interventi del rettore Paolo Mancarella, dell’assessore regionale all’istruzione, Alessandra Nardini, del dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Fabio Pagliazzi, e dell’ideatore dell’applicazione Saulle Panizza. L’idea nasce dalla pubblicazione del volume ‘Tutti i numeri della Costituzione. Analisi logico-matematica della Carta fondamentale’, pubblicato a fine 2019 dalla Pisa University Press, che, conclude l’Ateneo, «prova a ricostruire con organicità il sistema di numeri e, più in generale, di concetti logico-matematici che contraddistinguono la nostra Costituzione, a partire dalla struttura e dalla distribuzione degli articoli: su quella falsariga la app è uno strumento innovativo e gratuito a supporto dell’attività didattica e di grande utilità sia per giovani studenti che per insegnanti».