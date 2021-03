FIRENZE – Si chiama La Ferita, ed è la nuova installazione di JR, uno degli artisti contemporanei più celebri al mondo, chiamato a reinterpretare la facciata di Palazzo Strozzi, proponendo una suggestiva riflessione sull’accessibilità ai luoghi della cultura nell’epoca del Covid-19.

Realizzata con un collage fotografico in bianco e nero tipico dello stile dell’artista, l’opera è costruita come un gioco illusionistico in cui sembra di poter guardare all’interno, vedendo diversi ambienti di Palazzo Strozzi: il colonnato del cortile, un’immaginaria sala espositiva con i quadri della Primavera e della Nascita di Venere del Botticelli, e una biblioteca.

Un’iniziativa promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Andy Bianchedi in memoria di Hillary Merkus Recordati.