PISA – La fiamma olimpica per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, dopo venti anni dall’ultima volta, è arrivata a Pisa.
Oltre venti tedofori, in staffetta, si sono alternati fino a raggiungere piazza del Duomo dove e’ stato acceso il braciere olimpico alla presenza del sindaco di Pisa, Michele Conti, dell’assessore allo sport, Frida Scarpa e di Filippo Macchi, vicecampione olimpico di fioretto.
Il percorso pisano della fiamma olimpica si e’ snodato per le strade del centro storico, con partenza dal Centro espositivo SMS sulle Piagge, per arrivare in piazza Vittorio Emanuele II, Corso Italia, Borgo Stretto, piazza dei Cavalieri. Largo del Parlascio e, infine, piazza del Duomo.
Tanta l’emozione per l’accensione del braciere olimpico sotto la Torre pendente.