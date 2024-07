CHIUSDINO (SI) – Mercoledì 31 luglio alle ore 21.30 il Chigiana International Festival & Summer Academy 2024 rinnova lo speciale appuntamento con la musica sinfonica nella splendida atmosfera dell’Abbazia di San Galgano.

Biglietteria e informazioni – Biglietti disponibili online e presso la biglietteria di Palazzo Chigi Saracini (lunedì-sabato ore 11-18); il giorno del concerto la vendita proseguirà presso le rispettive sedi di concerto, a partire da due ore prima dello spettacolo. Per informazioni, prenotazioni e acquisto biglietti consultare il sito www.chigiana.org o contattare la biglietteria chiamando il n. 0577220922 (ore 11-18 esclusa la domenica) o inviando una email a biglietteria@chigiana.org.

CHIUSDINO (SI) – Mercoledì 31 luglio alle ore 21.30 il Chigiana International Festival & Summer Academy 2024 rinnova lo speciale appuntamento con la musica sinfonica nella splendida atmosfera dell’Abbazia di San Galgano.

Una serata di grande fascino paesaggistico, musicale e artistico che vedrà la direzione di Luciano Acocella alla testa dell’Orchestra Senzaspine.

Nata nel 2013 dall’idea di due giovani direttori d’orchestra (Matteo Parmeggiani e Tommaso Ussardi), specializzatisi proprio ai corsi di direzione d’orchestra tenuti da Daniele Gatti e da Luciano Acocella presso l’Accademia Chigiana, l’Orchestra Senzaspine, di base a Bologna, conta oggi un bacino di 450 musicisti under 35.

La sua missione è duplice: da un lato riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico, dall’altro offrire ai giovani orchestrali concrete opportunità professionali e la possibilità di confrontarsi con il repertorio sinfonico più impegnativo e affascinante. A oggi ha all’attivo oltre 400 eventi musicali e hanno collaborato con solisti di fama internazionale.

Il programma della serata, realizzata in collaborazione con il Comune di Chiusdino, vedrà l’esecuzione del Coriolano Overture in do minore op. 62, composta da Ludwig van Beethoven nei primi mesi del 1807 come intermezzo alla tragedia omonima di gusto classicheggiante di Heinrich Joseph von Collin. Una pagina di grande intensità che si impone per la stringata e accesa carica drammatica.

La serata proseguirà con l’esecuzione di Ma Mère l’Oye di Maurice Ravel. Attirato ripetutamente dalle tematiche infantili e dal mondo delle fiabe, Ravel diede nel 1908 un proprio contributo alla letteratura pianistica per l’infanzia con Ma mère l’Oye, una raccolta di cinque brevi brani per pianoforte a quattro mani, ispirati ad alcune celebri fiabe del Sei-Settecento.

A chiudere il concerto nella straordinaria cornice dell’Abbazia di San Galgano sarà la Sinfonia n. 2 di Ludwig Van Beethoven, eseguita per la prima volta nel 1803 a Vienna sotto la direzione dell’autore stesso. Mentre nasce quest’opera, pervasa di energia e serenità, la vita di Beethoven attraversa uno dei momenti più dolorosi e scoraggianti per il manifestarsi della sordità in forma acuta con la conseguente decisione di abbandonare la carriera concertistica.

Biglietteria e informazioni – Biglietti disponibili online e presso la biglietteria di Palazzo Chigi Saracini (lunedì-sabato ore 11-18); il giorno del concerto la vendita proseguirà presso le rispettive sedi di concerto, a partire da due ore prima dello spettacolo.