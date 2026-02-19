Tempo lettura: 3 minuti

“Segnaliamo con forza la necessità di reintegrare i Comuni esclusi”. E’ questo l’appello lanciato dal sindaco di San Marcello Piteglio e delegato di Anci Toscana alle politiche per la montagna, Luca Marmo, sull’applicazione della Legge 12 settembre 2025, n. 131 e sulle ricadute della nuova classificazione per i territori montani della regione.

Un confronto partecipato e approfondito che si è svolto ieri a Palazzo Vecchio, dove la Consulta della Montagna di Anci Toscana ha riunito decine di amministratori locali per fare il punto. “Ringraziamo la Regione Toscana che ci ha accompagnato senza riserve negli ultimi mesi ed esprimiamo ai Comuni declassati una solidarietà unanime: siamo pronti a insistere in tutte le sedi istituzionali per far sentire la nostra voce e per tutelare i diritti delle comunità coinvolte” ha detto Marmo.

I casi di Volterra e Montepulciano

Nel corso dell’incontro sono state analizzate le criticità emerse a seguito del declassamento di 36 Comuni su un totale di 149, con particolare attenzione alle conseguenze concrete per cittadini e amministrazioni.

La perdita dello status di Comune montano, con i casi di Volterra e Montepulciano su tutti, comporta, infatti, effetti rilevanti che incidono sull’accesso ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, sulla possibilità di usufruire di misure di sostegno specifiche e sull’applicazione di regimi fiscali agevolati destinati a professionisti e imprese.

L’appello dei Sindaci

I sindaci hanno evidenziato come questi cambiamenti rischino di compromettere gli equilibri già delicati delle aree montane, aggravando fenomeni di spopolamento e rendendo più complessa la programmazione degli interventi per la tutela del territorio e lo sviluppo locale.

È emersa con chiarezza la volontà condivisa di proseguire un’azione coordinata, finalizzata a garantire il riconoscimento delle specificità territoriali e a salvaguardare le opportunità di crescita e coesione per le comunità interessate.

La Consulta ha quindi ribadito l’impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema, promuovendo un dialogo costante con la Regione e con il Governo affinché siano adottate soluzioni che tengano conto delle reali condizioni dei territori montani e siano assicurati gli strumenti adeguati per sostenerne lo sviluppo.

Comuni declassati in Toscana

La nuova classificazione introdotta dalla Legge 131/2025 ha portato così alla declassificazione di 36 Comuni toscani precedentemente considerati montani (o parzialmente montani), riducendo la platea dei beneficiari di agevolazioni e fondi specifici da 149 a 113. Questa revisione, basata su criteri più stringenti di altitudine e pendenza, ha escluso enti che non soddisfano più i parametri minimi (almeno il 25% della superficie sopra i 600 metri e il 30% con pendenza del 20%, o altimetria media sopra i 500 metri). Questa la nuova definizione dei Comuni montani provincia per provincia.

Arezzo

Anghiari

Arezzo

Badia Tedalda

Bibbiena

Capolona

Caprese Michelangelo

Castel Focognano

Castel San Niccolò

Castelfranco Piandiscò

Castiglion Fibocchi

Chitignano

Chiusi della Verna

Cortona

Loro Ciuffenna

Montemignaio

Monterchi

Ortignano Raggiolo

Pieve Santo Stefano

Poppi

Pratovecchio Stia

Sansepolcro

Sestino

Subbiano

Talla

Firenze

Barberino di Mugello

Borgo San Lorenzo

Dicomano

Firenzuola

Greve in Chianti

Londa

Marradi

Palazzuolo sul Senio

Pelago

Pontassieve

Reggello

Rufina

San Godenzo

Scarperia e San Piero

Vaglia

Vicchio

Grosseto

Arcidosso

Castel del Piano

Castell’Azzara

Montieri

Roccalbegna

Santa Fiora

Seggiano

Semproniano

Sorano

Lucca

Bagni di Lucca

Barga

Borgo a Mozzano

Camporgiano

Careggine

Castelnuovo di Garfagnana

Castiglione di Garfagnana

Coreglia Antelminelli

Fabbriche di Vergemoli

Fosciandora

Gallicano

Minucciano

Molazzana

Pescaglia

Piazza al Serchio

Pieve Fosciana

San Romano in Garfagnana

Seravezza

Sillano Giuncugnano

Stazzema

Vagli Sotto

Villa Basilica

Villa Collemandina

Massa-Carrara

Bagnone

Carrara

Casola in Lunigiana

Comano

Filattiera

Fivizzano

Fosdinovo

Licciana Nardi

Massa

Mulazzo

Pontremoli

Tresana

Villafranca in Lunigiana

Zeri

Pisa

Castelnuovo di Val di Cecina

Pistoia

Abetone Cutigliano

Marliana

Montale

Pescia

Pistoia

Sambuca Pistoiese

San Marcello Piteglio

Prato

Cantagallo

Vaiano

Vernio

Siena

Abbadia San Salvatore

Castellina in Chianti

Castiglione d’Orcia

Cetona

Chianciano Terme

Chiusdino

Gaiole in Chianti

Monticiano

Piancastagnaio

Pienza

Radda in Chianti

Radicofani

Radicondoli

San Casciano dei Bagni

Sarteano

Trequanda

Declassamenti che hanno suscitato proteste da parte di Anci Toscana e Uncem. Le due associazioni hanno sottolineato come i nuovi criteri non tengano sufficientemente conto delle specificità socioeconomiche delle aree appenniniche, focalizzandosi eccessivamente su parametri geomorfologici.

