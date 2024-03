PISTOIA – Torna a teatro, dopo il debutto estivo in alcune delle più prestigiose arene italiane, Federico Buffa con il suo nuovo spettacolo La Milonga del Fútbol.

Prodotto da International Music and Arts con la regia di Pierluigi Iorio, La Milonga del Fútbol è in scena al Teatro Manzoni di Pistoia mercoledì 20 marzo (ore 20.45), evento speciale della Stagione 2023/24 di Teatri di Pistoia.

Lo spettacolo racconta la storia e le gesta di tre delle più grandi personalità calcistiche di tutti i tempi, tre calciatori argentini entrati anche nel mito del calcio italiano.

Sul palco il giornalista e telecronista Federico Buffa, il più grande storyteller sportivo italiano, porta gli spettatori in un viaggio alla scoperta di tre leggende come Renato Cesarini, Omar Sivori e Diego Armando Maradona, in un racconto fatto di sport ma anche di passione, romanticismo e italianità.

Accanto a Federico Buffa, Alessandro Nidi al pianoforte (che cura anche la direzione musicale ed è autore delle musiche originali) e Mascia Foschi al canto.

Renato Cesarini, un funambolo del gol, scoprirà Omar Sivori e lo porterà in Italia. Ci si riferisce a lui quando si parla di “Zona Cesarini”, per aver segnato alcuni gol negli ultimi secondi prima del fischio finale. Omar Sivori, talentoso e irriverente, incantava l’Argentina degli anni ‘50 nel pieno del boom economico. Diego Armando Maradona, el pibe de oro, il più grande di sempre, col suo calcio spettacolare e fantasioso divenne un idolo degli anni ‘80 –‘90 per un popolo che usciva dai problemi della recessione e della dittatura del Generale Videla.

Federico Buffa (Milano, 28 luglio 1959), oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo.