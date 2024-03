MARINA DI CARRARA – In arrivo a Marina di Carrara (Carrara) 249 migranti a bordo della Geo Barents. Lo sbarco è previsto per domani mattina.

Sulla nave ci sono 139 uomini, 30 donne e 80 minori. Le persone sono state salvate in tre soccorsi diversi tra Sicilia e Libia e viaggiavano in condizioni drammatiche. Il primo salvataggio è stato quello di 28 persone a bordo di un barchino di vetroresina. Il secondo soccorso ha riguardato 128 persone a bordo di un barcone di legno, che secondo quanto di apprende sarebbe stato ostacolato dalla guardia costiera libica.

Nel terzo soccorso, ha spiegato Fulvia Conte, responsabile SAR a bordo della Geo Barents in un’intervista a Novaradio, “il barchino era in mare da due giorni e stava imbarcando acqua. C’erano 75 persone a bordo che non si sa come abbiano fatto a resistere, tra cui una grande quantità di bambini piccoli. Quando siamo arrivati c’era un mercantile e durante il soccorso il barchino si è rovesciato ma per fortuna siamo riusciti a recuperare tutte le persone”.

Conte non ha mancato di sottolineare la distanza del porto di approdo: “L’ennesimo porto che ci tiene lontano dall’area di soccorso, 6 giorni tenendo conto della navigazione per andare e tornare. Solo nell’ultimo anno la Geo Barents è stata tenuta lontana dall’aerea delle operazioni per un terzo del tempo”.