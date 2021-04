FIRENZE – Sarà tutta in digitale l’edizione 2021 della Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze.

Dal 24 aprile al 2 maggio la mostra si sposta su Emporio Mida, la vetrina online lanciata da Firenze Fiera nel giugno 2020 con l’obiettivo di sostenere tutto l’anno le eccellenze dell’artigianato italiano e internazionale, favorendo il matching fra espositori, visitatori e buyer. Il ritorno alla fiera fisica, nei padiglioni espositivi e nelle sale monumentali della Fortezza da Basso, afferma Firenze Fiera in una nota, avverrà dal 23 aprile al 1 maggio 2022.

Performance in bottega

L’ammissione, gratuita, è riservata a tutti gli espositori già presenti alle ultime due edizioni della mostra e ai nuovi artigiani selezionati mediante candidatura dal sito www.mostrartigianato.it. Il pubblico potrà registrarsi sul sito della mostra e partecipare agli eventi online: incontri e convegni, mostre 4.0, visite guidate virtuali al ‘fortilizio mediceo’ della Fortezza (storica location della Mostra) e performance in bottega, eventi di approfondimento e intrattenimento in collaborazione con alcune delle principali istituzioni culturali del territorio. Emporio Mida presenterà inoltre il progetto ‘Performance in bottega’ che prevede la realizzazione di performance artistiche all’interno di altrettanti laboratori artigiani in città e nei comuni limitrofi. L’obiettivo è quello di creare una connessione esclusiva fra il mondo dell’artigianato e quello dello spettacolo e della musica, due settori fortemente colpiti dalla crisi economica.