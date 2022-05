FIRENZE – Sul progetto della Multiutility regionale “un’assoluta priorità è il pieno coinvolgimento delle istituzioni del territorio, a partire dalla Toscana del sud, che devono rimanere il punto di riferimento progettuale per valutarne la effettiva fattibilità”.

Il sindaco di Siena Luigi De Mossi commenta così la bozza di proposta tecnica sulla Multiutility toscana presentato nei giorni scorsi. “Gli obiettivi sono sempre il miglioramento del servizio ai cittadini e i minori costi per la comunità” sottolinea il primo cittadino.

“Ho avuto già modo di dire – sostiene il primo cittadino – come una multiutility di ambito regionale sia ancora più importante, perché può diventare il soggetto capace di agevolare la differenziazione nell’approvvigionamento energetico e di aiutare lo sviluppo di un piano energetico regionale rivolto al futuro. Da questo punto di vista ribadisco come sia anche necessaria la stesura del nuovo piano energetico regionale, che attende da troppi anni e non è più rinviabile”.

“Come amministrazione comunale – conclude De Mossi – siamo stati fra i primi a commentare con favore questo progetto, proprio al fine di ottenere un efficientamento generale delle erogazioni alle famiglie e una ricaduta maggiore degli avanzi sul territorio di riferimento”.