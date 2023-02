BARBERINO DI MUGELLO – Venerdì 3 marzo, alle ore 21, al Teatro Corsini di Barberino di Mugello (viale della Repubblica 3) va in scena “La Nave Dolce”. Lo spettacolo scritto e diretto da Daniela Nicosia, con in scena Massimiliano Di Corato, si ispira all’omonimo film di Daniele Vicari del 2012 e racconta il primo grande fenomeno di immigrazione vissuto dal nostro Paese nel ventesimo secolo.

8 agosto 1991, nel porto di Bari, attracca la nave Vlora carica di 20 mila albanesi. 20 mila persone che arrivano, in un sol colpo, sono un paese intero. E un paese intero non lo si può rispedire a casa come fosse un pacco mal recapitato. Da un lato le autorità governative che vogliono quei ventimila, rinchiusi, tutti insieme, nello stadio cittadino trasformato da luogo di incontro in anfiteatro di una assurda lotta per la sopravvivenza, mentre gli elicotteri controllano dall’alto. Dall’altro la comunità di Bari, che accoglie le famiglie anche a suon di paste al forno e focacce.

Lo sbarco della Vlora è una storia che parla di mare, di una nave presa d’assalto, di arrampicate e di lanci nel vuoto, ultimo disperato volo verso la libertà.

Lo spettacolo ripercorre in modo evocativo la drammatica vicenda con un testo crudo e immaginifico in cui lo sviluppo drammaturgico procede attraverso tre voci: quella di chi si mette in viaggio, quella di chi accoglie, quella di chi guarda; per ogni voce una lingua: un idioma italo-albanese, il dialetto pugliese e l’italiano; per ogni lingua: tre punti di vista: un giovane albanese, un barese e un bambino.Una vicenda esemplare che apre lo sguardo sul panorama politico europeo degli anni ‘90, sulle ferite ancora aperte.

In un momento storico in cui l’integrazione e l’accoglienza sono messe quotidianamente in discussione, attraverso ideologie distorte e forti strumentalizzazioni politiche, questa storia ritrova piena attualità, invitando a riflettere sul senso di comunità e sul concetto stesso di accoglienza.

“La Nave Dolce” ha vinto il premio “Gigi Dall’Aglio” al XX Festival Teatrale di Resistenza (Reggio Emilia 2021) e il Premio speciale “Da Sud” alla IV Edizione Premio Teatrale Mauro Rostagno (Roma 2022).

