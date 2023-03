SIENA – Tutto pronto per la diciassettesima edizione delle Strade Bianche, della nona edizione delle Strade Bianche Women Elite e della Gran Fondo Strade Bianche a Siena nel week end di sabato 4 e domenica 5 marzo.

Il Comune di Siena, oltre a predisporre le ordinanze relative alla viabilità, ha anche già provveduto a segnalare con volantinaggio all’interno della zona a traffico limitato le vie che saranno oggetto di rimozione e divieto di sosta; a predisporre pannelli informativi 80 per 50 centimetri lungo il percorso; a predisporre segnali di divieto di sosta e transito. Per evitare di trovarsi bloccati in attesa del passaggio della gara, sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, si suggeriscono percorsi alternativi. Per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa: la tangenziale. Per la zona stadio e centro: tangenziale uscita Siena Est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, viale Giuseppe Mazzini, viale Don Giovanni Minzoni. Per l’ospedale Santa Maria alle Scotte da Sud: tangenziale uscita Siena Est, viale Pietro Toselli, viale Sardegna, ponte di Malizia, viale Mario Bracci; da Nord: tangenziale uscita Siena Nord, Fontebecci, viale Giovanni Paolo Secondo (denominata “Strada fiume”), viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, viale Riccardo Lombardi, viale Mario Bracci. Al momento della partenza e del transito dei partecipanti alla gara, in uscita e in ingresso in città, nei tempi compresi tra l’inizio e il fine corsa (passaggio del veicolo con cartello “inizio gara ciclistica” e di quello con cartello “fine gara ciclistica”), nelle strade, vie e vicoli interessati o afferenti al percorso di gara, saranno attuati i necessari provvedimenti di chiusura con sospensione temporanea della circolazione per garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza. Accogliendo una richiesta del Comune di Siena, Rcs Sport, organizzatore dell’evento, ha permesso una lieve modifica al percorso della manifestazione, in modo da rendere perfettamente raggiungibile da nord e da sud il policlinico Santa Maria alle Scotte senza alcun disagio.

Questo l’elenco dei provvedimenti adottati.

Da oggi, martedì 28 febbraio dalle ore 8.00 a fine esigenze viale Cesare Maccari area tra i giardini della Lizza e il civico 5: divieto di sosta con rimozione. Dalle ore 14.00 di martedì 28 febbraio a fine esigenze di sabato 4 marzo 2023 viale Vittorio Veneto (parcheggio Campino di San Prospero, prima fila di n.10 stalli a sinistra dell’ingresso): divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati o addetti all’organizzazione. Dalle ore 8.00 di mercoledì 1 a fine esigenze di domenica 5 marzo 2023 piazza del Mercato area di parcheggio tra il retro del Palazzo Pubblico e la corrispondenza con il passaggio di Pescheria (altezza civico 33) e tratto adiacente al muro che separa le diverse quote della piazza: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti all’organizzazione e alle riprese televisive; via del Mercato entrambi i lati tra via Giovanni Duprè e piazza del Mercato: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti all’organizzazione e alle riprese televisive. Dalle ore 8.00 di mercoledì 1 marzo a fine esigenze di lunedì 6 marzo Fortezza Medicea (tutta l’area interna, piazza delle Libertà, viale Guglielmo Marconi e piazza Caduti delle Forze dell’Ordine): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati o addetti all’organizzazione. Dalle ore 10.00 di mercoledì 1 alle 8.00 di lunedì 6 marzo Via Roma tutta l’area tra i numeri civici 69/A e 75 interna ed esterna ai varchi ZTL n 4 e n.5 di Porta Romana: divieto di sosta con rimozione (compresi gli stalli veicoli a 3 e 4 ruote e i due posti taxi) ad eccezione dei veicoli speciali di grandi dimensioni al seguito delle gare. Dalle ore 20.00 di mercoledì 1 alle 8.00 di lunedì 6 marzo I veicoli con permesso Ztl residente autorizzati alla sosta in piazza del Mercato, via del Mercato, Casato di Sopra, Casato di Sotto, via della Fonte, vicolo della Fonte possono parcheggiare, con obbligo di esposizione del permesso e pagamento mensile della sosta, nel parcheggio “Il Campo”, fino a un numero massimo di 60 veicoli; è vietato sostare nel parcheggio in struttura con più veicoli contemporaneamente, sostare con un’auto nel parcheggio in struttura e mettere il permesso sulla seconda auto per entrare o sostare in Ztl. Via Roma tutto il piazzale del Palazzo San Niccolò (slargo prima dei varchi Ztl) tra i civici 54-56 e tra i civici 56-58 (lato destro senso di marcia in uscita dal centro storico via Roma-Porta Romana): divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli con permesso ZTL residente settore n.2 Romana, con obbligo di esposizione del permesso. Dalle ore 7.00 di giovedì 2 a fine esigenze di sabato 4 marzo piazza del Mercato ad eccezione dell’area a quota inferiore popolarmente denominata “vicolo del Fontanello” davanti ai civici 35-52 e del terrazzamento tra via dei Malcontenti e via di Porta Giustizia: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti all’organizzazione e alle riprese televisive. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, dalle ore 5.00 alle 20.00 viale dei Mille margine destro in direzione viale Venticinque Aprile-piazza Madre Teresa di Calcutta: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli di Autolinee Toscane che sostano in viale Cesare Maccari tra viale Venticinque Aprile e La Lizza. Dalle ore 5.00 di venerdì 3 a fine esigenze di domenica 5 marzo viale Venticinque Aprile (tutta l’area del parcheggio a pagamento): divieto di sosta con rimozione e divieto di transito ad eccezione dei veicoli addetti all’organizzazione e dei veicoli delle squadre partecipanti alle gare ciclistiche. Dalle ore 9.00 di venerdì 3 a fine esigenze di sabato 4 marzo viale Vittorio Veneto (parcheggio Campino di San Prospero): divieto di transito ad eccezione dei veicoli addetti all’organizzazione e dei veicoli delle squadre partecipanti alle gare ciclistiche. Dalle ore 13.00 di venerdì 3 alle 6.00 di domenica 5 marzo Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto e nell’area mattonata interna del Campo: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli autorizzati addetti all’organizzazione. Dalle ore 14.00 di venerdì 3 a fine esigenze di sabato 4 marzo viale Vittorio Veneto (parcheggio Campino di San Prospero): divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli addetti all’organizzazione e dei veicoli delle squadre partecipanti alle gare ciclistiche. Dalle ore 14.00 di venerdì 3 a fine esigenze di domenica 5 marzo 2023 viale Cesare Maccari: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli addetti all’organizzazione e dei veicoli delle squadre partecipanti alle gare ciclistiche. Divieto di transito nel percorso di gara durante la partenza e il passaggio della corsa ciclistica. Dalle ore 5.00 di sabato 4 a fine esigenze di domenica 5 marzo viale della Vecchia, viale Luigi Cadorna, via Rinaldo Franci: divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli addetti all’organizzazione e dei veicoli delle squadre partecipanti alle gare ciclistiche Divieto di transito nelle vie del percorso di gara durante la partenza e il passaggio della corsa ciclistica. Dalle ore 6.00 di sabato 4 a fine esigenze di domenica 5 marzo Il Campo (tutto): divieto di transito e divieto di sosta con rimozione. Dalle ore 6.00 di sabato 4 alle 18.00 di domenica 5 marzo strada di Vico Alto tra via Achille Sclavo e la rotatoria strada di Vico Alto/via Aldo Moro/via Toscana, via Esterna Fontebranda, via di Fontebranda tra via Esterna Fontebranda e via Santa Caterina, via Santa Caterina, via delle Terme, piazza dell’Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di sosta con rimozione. Sabato 4 e domenica 5 marzodalle ore 6.00 fino al termine delle manifestazioni Casato di Sotto: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione; i veicoli in servizio per le strutture logistiche, i veicoli addetti all’organizzazione e i veicoli dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate nella via, transitano a senso unico alternato e precedenza per la direzione normalmente consentita, ingresso e uscita da intersezione Casato di Sopra-via della Fonte. Via della Fonte, vicolo della Fonte: divieto di sosta con rimozione. Casato di Sopra: divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 2,2 tonnellate; all’incrocio con vicolo della Fonte obbligo di svolta a destra (in vicolo della Fonte) verso via Giovanni Duprè. Sabato 4 e domenica 5 marzo 2023 dalle ore 8.00 a fine esigenze. In tutta l’area del Campo e aree limitrofe: sospese le operazioni di carico/scarico merci per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, per le attività commerciali e i servizi di SeiToscana per il ritiro dei rifiuti. Gli operatori commerciali su area pubblica (bancarelle) del Campo stazionano in piazza del Duomo lato Cattedrale e fronte Santa Maria della Scala. Dalle ore 8.00 di sabato 4 fino al termine delle gare previsto per le 18.00 di domenica 5 marzo sono sospesi: il parcheggio taxi di piazza dell’Indipendenza e la linea del trasporto pubblico locale che transita in via Esterna Fontebranda e raggiunge piazza dell’Indipendenza. Sabato 4 e domenica 5 marzo, dalle ore 8.30 alle 18.00 funzionamento sola fase giallo lampeggiante dei semafori agli incroci via Cesare Battisti- via Ricasoli, viale Nazario Sauro- via Ricasoli, via Ricasoli- piazza Giovanni Amendola, viale Vittorio Emanuele secondo-viale Don Giovanni Minzoni e viale Giuseppe Mazzini-via Domenico Beccafumi. Ai veicoli autorizzati dell’organizzazione della gara (ammiraglie) è consentito il transito in viale dei Mille sulla direttrice San Domenico-Venticinque Aprile. Sabato 4 e domenica 5 marzo , dalle ore 9.00 fino al termine delle manifestazionivia Esterna Fontebranda, via di Fontebranda tra via esterna Fontebranda e via Santa Caterina, via Santa Caterina, via delle Terme, piazza dell’Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di transito per tutti i veicoli. Logge del Papa: obbligo di svolta a sinistra con direzione verso via del Porrione.Via di San Vigilio tra via Cecco Angiolieri e Banchi di Sotto: divieto di transito; tra via Cecco Angiolieri e via Sallustio Bandini: divieto di transito ad eccezione dei veicoli dei residenti in via Cecco Angiolieri, con uscita dallo stesso tratto a senso unico alternato con precedenza ai veicoli in transito nella direzione normalmente consentita. Via Cecco Angiolieri: per i veicoli in uscita da via Cecco Angiolieri obbligo di svolta a sinistra con percorso via di San Vigilio- via Sallustio Bandini. Via Sallustio Bandini all’incrocio con via di San Vigilio: obbligo di direzione a diritto verso via del Moro- via del Giglio. Via Lucherini: obbligo di svolta a destra verso via del Moro- via del Giglio. Strada di Vico Alto tra via Achille Sclavo e la rotatoria strada di Vico Alto/via Aldo Moro/via Toscana: divieto di transito. Via Emilia: divieto di transito, doppio senso di circolazione a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in uscita, ai quali è consentito il transito esclusivamente dall’incrocio con viale delle Regioni. Via Umbria, via Lombardia per i veicoli in uscita dalle vie: obbligo di svolta a destra verso l’incrocio con viale delle Regioni; per i veicoli diretti alle due vie o provenienti dall’incrocio con viale delle Regioni: obbligo di svolta a sinistra. Viale delle Regioni tra via Liguria e strada di Vico Alto: strada senza sfondo, divieto di transito ad eccezione dei veicoli diretti in via Abruzzi, via Emilia, via Umbria e via Lombardia, ai quali è consentito il passaggio a doppio senso di circolazione fino alla materiale chiusura all’incrocio con strada di Vico Alto. Via Abruzzi all’incrocio con viale delle Regioni: per i veicoli in uscita obbligo di svolta a sinistra verso l’incrocio con via Liguria ad eccezione dei veicoli diretti in via Emilia, via Umbria e via Lombardia, ai quali è consentito il passaggio a doppio senso di circolazione fino alla materiale chiusura all’incrocio con strada di Vico Alto. Via Liguria all’incrocio con viale delle Regioni: obbligo di svolta a sinistra verso viale delle Regioni – lato piazza Calabria – ad eccezione dei veicoli diretti in via Abruzzi, via Emilia, via Umbria e via Lombardia, ai quali è consentito il passaggio a doppio senso di circolazione fino alla materiale chiusura all’incrocio con strada di Vico Alto. Sabato 4 e domenica 5 marzo 2023, dalle ore 11.00 alle 18.00 Via Giovanni Duprè tra via della Fonte e via del Mercato: divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione di quelli al seguito della corsa autorizzati al transito da via della Fonte a via del Mercato; divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00. Via della Sapienza: divieto di transito per i veicoli di massa superiore a 2,2 tonnellate. Via del Cavalletto: senso unico verso via dei Termini.

L’interruzione al transito veicolare sarà definita con ordinanze della Prefettura di Siena e della Polizia Municipale del Comune di Siena. All’interno del Campo, in via dei Termini, via delle Terme e lungo tutto il percorso di gara, è sospeso con tempi e modi previsti da specifiche disposizioni, l’uso del suolo pubblico per le attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande. Sono sospese le operazioni di carico e scarico nelle aree poste a divieto.