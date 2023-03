PISA – “Credo che ci voglia una guida centrale del ministero e che vadano aiutate le Regioni che sono più in difficoltà, promuovendo invece i modelli virtuosi di quelle che amministrano bene”. A dirlo il ministro della Salute Orazio Schillaci, sull’autonomia regionale alla cerimonia inaugurale dell’anno accademico dell’Università di Pisa.

“Sono passati 22 anni dal momento in cui le Regioni hanno preso in gestione la sanità e sappiamo tutti bene come nelle Regioni il budget per la salute ammonta tra il 70% e il 90% del bilancio complessivo. Quindi su questo bisogna stare attenti” ha detto il ministro.

“Il diritto di tutti alla salute è sancito dalla nostra Costituzione – ha concluso Schillaci – però come dico sempre ricordiamoci che, di fatto, la gran parte della salute è gestito dalle Regioni, e non da oggi ma dal 2001. Quindi è necessario vigilare”.