FIRENZE – In tutto il mondo questa notte ci si prepara a conoscere l’esito del voto americano per la presidenza degli Stati Uniti. Un confronto che vede il testa a testa tra la vicepresidente, democratica, Kamala Harris e l’ex presidente, repubblicano, Donald Trump. Chi vincerà lo sapremo in Italia, forse, con le prime luci dell’alba.

Intanto, in Toscana hanno votato i circa 2.323 (dati Istat) cittadini americani che risiedono nelle nostre città, a Firenze in primo luogo, dove abitano circa 10.79 persone, Lucca 311 persone, Siena 236 persone. Ma volti votanti sono anche a Pisa dove ha sede la base militare Usa di Camp Darby.

In attesa del voto a Firenze si svolgerà questa sera a partire dalle 19.30 l’election night al Central Club (via del Fosso Macinante alle Cascine). Qui saranno stabiliti collegamenti con gli USA per seguire i risultati, è prevista anche la cena e l’intervento della console degli Stati Uniti, Daniela Ballard. Domani mattina, invece, appuntamento a Novoli, al bar Libreria Campus del Polo delle Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze con l’Election Breakfast, organizzata dall’associazione Toscana-Usa.

Intanto a Siena, l’Ateneo ha invitato docenti, giornalisti, intellettuali ed esperti a seguire e commentare la nottata del voto presidenziale con la serata “America, dall’altra parte della luna” con il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive e la redazione di Culture Globalist (Auditorium Santa Chiara LAB, via Valdimontone, 1 a partire dalle ore 23.00 alle ore 06.00). Prevista anche una diretta YouTube e Facebook sui canali di Unisi e Culture Globalist. Tra gli ospiti Luca Verzichelli, che spiegherà le regole del gioco, Giovanni Gozzini, sulla storia americana e le elezioni presidenziali, Pierangelo Isernia, su voto in USA e rapporti all’interno dell’alleanza atlantica, Francesco Olmastroni, sulla comunicazione dei candidati e dei vice, Fabio Berti, sul tema dell’immigrazione, Luigi Bosco, sulle questioni di economia, Alessandra Viviani, che parlerà dei diritti civili, e Mattia Guidi, su voto e globalizzazioe. Ci saranno anche Franco Cardini, medievista e professore Emerito dell’Università di Firenze; Francesca Biagiotti, conduttrice Rai News 24; Lorenza Pieri, scrittrice, giornalista e traduttrice; Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus e direttore responsabile di Meridiano; Antonio Fraschilla, giornalista d Repubblica; Daniela Fatarella, direttore generale di Save the Children Italia. Nella nottata si collegherà inoltre David Riondino, attore, regista e scrittore.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!