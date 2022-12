FIRENZE – Nelle piazze toscane tornano i brindisi, gli abbracci e i fuochi d’artificio per la notte più lunga dell’anno. In vista del San Silvestro, dopo lo stop dovuto alla pandemia, si tornerà a festeggiare la fine del vecchio anno in attesa del nuovo. E la Toscana si prepara ad accogliere il 2023 con musica, cenoni, eventi tra relax e tanto divertimento.

Non è Capodanno se non c’è festa in piazza. Ogni 31 dicembre l’attesa è tutta per i grandi eventi gratuiti nelle piazze delle città toscane tra brindisi a base di spumante e panettone e musica rigorosamente live.

A Firenze concerti in piazza della Signoria, piazza San Lorenzo e piazza Santissima Annunziata con musica leggera, rock, jazz e spettacoli di cabaret.

A Prato party diffuso in tutta la città con la musica che si diffonderà da piazza San Francesco con il doppio concerto del duo toscano Legno e del collettivo Bnkr44, a cui seguirà il djset di Ghera; live poi in tutti i locali che hanno aderito al Capodanno Music Live Club 2023. A tenere banco sarà la Cambria Funky Style street band che, percorrendo le vie del centro storico accompagnerà il pubblico tra Piazza San Francesco e i vari locali.

A Pisa concerto in piazza dei Cavalieri per ammirare lo spettacolo pirotecnico da Ponte di Mezzo. Grandi le partecipazioni musicali nei comuni di provincia: a Pontedera, in piazza Martiri della libertà, il Radio Stop Party avrà come ospite d’eccezione Baby K.

Anche ad Arezzo, musica in piazza Sant’Agostino mentre a Montevarchi festa allo spazio Politeama con cena, musica e djset. Il cenone di fine anno sarà accompagnato dalla band “Funkids”, che proporrà musica anni 80/90 italiana, dance e rock. Dalle 00.30 la festa continuerà con Niki Skalino dj, Dj Bro e Karna Konte.

A Lucca dalle 22 musica in piazza Santa Maria con uno show che vedrà tra gli ospiti l’attrice e conduttrice televisiva Luisa Corna.

La festa continua anche a Livorno: a San Vincenzo ci sarà la decima edizione del Capodanno del Mare in Piazza della Vittoria, l’evento che prevede l’esibizione dei Mamalover con l’esecuzione live di grandi successi dagli Anni ’70 a oggi e, a seguire, dj set con Samuel Kimko, Dj Zullo e Alex Ferro. Mentre a Suvereto la festa “Calici di San Silvestro“, una cena itinerante con street food e buon vino accompagnata da musica e dj set.

In Versilia, tappa d’obbligo, la Capannina di Franceschi con la serata che si apre con un cenone e a seguire i live di Pago Show e la sua band. Dopo il brindisi sarà possibile assistere al dj Charlie Dee e Bobo Dj nella mainroom oppure al voice live Stefano Busà al pianobar con Andrea Sera.

Alla Bussola cenone e poi con tre diverse situazioni musicali, una nella sala principale con David Togni, una nel privèe con dj Lorenzo Lippi e una al piano bar con Francesca Caracciolo.

In provincia di Grosseto, a Pitigliano, la festa in Piazza della Repubblica prenderà il via mezz’ora prima della mezzanotte con il concerto della band I Divina e poi a seguire Mr. Kikko dj.

A Siena Capodanno “Dal tramonto all’alba“: tanti eventi diffusi, con concerti e musica con un finale d’eccezione all’alba del primo giorno dell’anno nuovo. Il centro storico vivrà di musica con spettacoli itineranti di street band, luci e suoni. La piazza sarà riservata ai dj più storici della città, nomi del calibro di Fabrizio Muzzi Dj (80’Febbre), Leo Tolu Dj, Ciccio Dj (Papillon), Antonio Marki Dj e Alessandro Serra Dj, sotto il nome di collettivo Siena Suona Bene, saliranno in console con un set di musica che andrà dal pop alla disco dance fino alla house music.

Al teatro Pacini di Pescia (Pistoia) il comico Jonathan Canini sarà in scena con “Cappuccetto rozzo“, spettacolo che rivisita in chiave toscana la famosa favola di “Cappuccetto rosso”.

Al teatro Politeama di Prato, invece, torna la tradizionale festa di San Silvestro in musica con “Ouverture di festa per aprire il nuovo anno” con la Camerata strumentale città di Prato e l’orchestra Archè.

Infine a Subbiano (Arezzo) festa particolare al Castello di Valenzano con l’originale cenone con delitto.