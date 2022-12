SIENA – Il 2022 va in soffitta dopo dodici mesi di fatti e notizie che dal contesto internazionale e nazionale hanno interessato inevitabilmente anche la Toscana e che puntualmente vi abbiamo raccontato attraverso le pagine del nostro giornale: dalla guerra in Ucraina alle dimissioni del Governo Draghi, dalle elezioni politiche alla crisi energetica, passando dal futuro di Mps ai principali fatti di cronaca che hanno interessato la nostra regione. Lo abbiamo fatto, com’è nella nostra vocazione, con un occhio attento ai territori, anche i più marginali per non interrompere quel filo invisibile che deve continuare a legare i cittadini all’informazione e così continueremo a fare anche nel 2023. In questo articolo vi proponiamo i principali accadimenti del 2022 augurando un buon anno a tutti voi, nostri lettori.

Gennaio

Mustafa, il bambino di cinque anni nato senza arti per colpa di un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria, e suo padre Munzir, sono da questa sera in Italia. L’arrivo al Leonardo da Vinci con un volo di linea da Istanbul di Mustafa insieme con la mamma Zeynep, il papà Munzir e le due sorelline. Ad attenderli, scortati dalla Polizia fin dal momento dello sbarco ed accolti con il benvenuto di Adr, delegati del Sipa insieme con molte troupe televisive. Le parole più toccanti quelle della mamma: “Adesso è figlio vostro” ha detto.

Febbraio

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

In Toscana, ma non solo, da anni si discute sull’opportunità dell’energia geotermica – ad oggi la più redditiva tra le fonti rinnovabili – soprattutto per i suoi presunti impatti sulla salute pubblica, smentiti dalla comunità scientifica, e sui piani ambientali e paesistici. Questo settore, che fornisce il 30% della produzione elettrica regionale, pur non registrando sviluppi ed implementazioni impiantistiche da circa un decennio, si trova ad un bivio in quanto se prima dell’incombere del 2024, data di scadenza delle concessioni minerarie, non si interverrà a livello nazionale e quindi di conseguenza regionale, il settore, già in sofferenza, si contrarrà ulteriormente fino a ridurre progressivamente anche la propria produzione elettrica. Una questione, quella della produzione di energia, tornata prepotentemente di attualità con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, nell’informativa alla Camera, ha disegnato come scenario possibile quello di riattivare le centrali a carbone nel nostro Paese per provare a contenere gli effetti della crisi. Sarebbero sette in totale sparse sul territorio nazionale.

Marzo

Con la guerra in Ucraina in pieno svolgimento, i primi riflessi iniziano ad arrivare anche sul mercato immobiliare ed è già possibile notare alcune oscillazioni sui prezzi delle case in vendita. Un dato senza dubbio significativo.

Aprile

Due mani, una freccia verso il cielo con al centro l’immagine della Raffa nazionale e la doppia scritta “Al mio compagno in tutti i sensi, compagno di tutta la vita Sergio Iapino. Alla mia compagna, in tutti i sensi, compagna di tutta la vita. Raffaella”. Al cimitero di Porto Santo Stefano (Grosseto) la Cappella che ospita la lapide commemorativa di Raffaella Carrà, fatta realizzare da un’artista scelto dalla famiglia.

Maggio

Il Tour de France potrebbe presto vestire, per la prima volta nella storia, il Tricolore italiano. Emilia Romagna e Toscana sono, infatti, al lavoro perchè la Grande Boucle, possa avere il suo preludio tra le due regioni del centro Italia con Bologna e Firenze a fare da cornice alla maglia gialla. Lo ha confermato l’ex Ct della nazionale italiana di ciclismo su pista e presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna Davide Cassani nel corso del convegno “Emilia Romagna e turismo: sinergie e punti di forza tra Motor e Food Valley” che si è svolto questo pomeriggio a Modena.

Giugno

E’ stato il primo atto da commissario di Eugenio Giani. Il presidente regionale questa mattina i sindaci di Piombino, Campiglia, San Vincenzo, Suvereto e Portoferraio e vari rappresentanti degli enti locali per parlare del rigassificatore che dovrebbe essere ospitato nel porto di Piombino. Il governatore ha definito la riunione “seria, con spirito costruttivo”.

Luglio

Tutti gli elementi oggettivi sul cadavere e sulla scena del delitto sono compatibili con il suicidio, mentre non ci sono indizi di colluttazioni o della presenza di altre persone”. La maxi-perizia affidata dalla commissione che indaga sulla morte di David Rossi ai reparti speciali dei carabinieri, metterebbe la parola fine sul caso. Gli uomini dell’Arma hanno risposto alle 50 domande presentate dall’organismo presieduto da Pierantonio Zanettin

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto, il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti”. Lo ha fatto sapere dal Quirinale il Segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.

“Purtroppo la Commissione avrà una brusca battuta d’arresto ma non sarà per questo che ci fermeremo”. Lo ha scritto sui social Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi, l’ex capo area comunicazione di banca Mps morto precipitando dalla finestra del suo ufficio la sera del 6 marzo 2013. La Commissione parlamentare di inchiesta, con la crisi di governo e le dimissioni del presidente del consiglio Mario Draghi, non potrà più svolgere l’attività ordinaria.

La siccità riporta a galla, 25 anni dopo dallo stop, il progetto di un invaso per combattere la penuria idrica in Toscana, un ampio invaso artificiale tra Pienza e Radicofani (Siena), in Val d’Orcia. Un’opera dimenticata che potrebbe dissetare bene la Toscana meridionale, agricoltura compresa, un po’ come adesso Firenze e la sua provincia si stanno salvando dalla siccità grazie al lago artificiale di Bilancino, nel Mugello (capacità 69 mln mc).

Agosto

C’è l’accordo tra sindacati e banca Mps sulle 3500 uscite volontarie dal gruppo entro l’anno come previsto dal piano industriale 2022-2026. “L’obiettivo fondamentale dell’accordo è quello di offrire le migliori garanzie per tutto il personale che, volontariamente, aderirà alla manovra, la quale si compone di due distinte iniziative – utilizzabili in alternativa – vale a dire esodo e Fondo di Solidarietà” fanno sapere i sindacati con una nota unitaria.

Dopo 15 giorni 11 ore e 42 minuti, al termine di una giornata epica, il nostro Milko Gennai ha scritto l’ultimo straordinario capitolo della sua grande avventura con cui ci ha appassionati per giorni e giorni.

Settembre

La rossa Toscana non c’è più. Se le vittorie del centrodestra nelle varie tornate amministrative erano un indizio di cambiamento, quella che esce dalle urne in questo 25 settembre è una regione spostata a destra. Forse un po’ meno di altre, ma il dato dice che Fratelli d’Italia è il primo partito in tutti i collegi proporzionali, tranne in quello della Camera che vede insieme Pisa e Firenze, dove comanda il Pd.

Due settimane ancora e la pattuglia toscana prenderà posto nel nuovo Parlamento. Una squadra ridotta, come da revisione dei componenti di Camera e Senato. Erano 57, saranno 36: 24 deputati e 12 senatori. Domina, come nel resto del Paese, Fratelli d’Italia con 11 parlamentari (7 alla Camera e 4 al Senato). A seguire il Pd con 10 (7 e 3). Poi la Lega con 6 (4 e 2) e M5s con 3 (2 e 1). A quota 2 ci sono Forza Italia (entrambi alla Camera), il Terzo Polo (equamente distribuiti) e l’Alleanza di Sinistra italiana e Verdi (equamente distribuiti). A livello di coalizioni, il centrodestra ne ha 19 (13 e 6), il centrosinistra 12 (8 e 4), il M5s 3 (2 e 1), il Terzo Polo 2 (1 e 1).

Ottobre

L’operazione di aumento di capitale di Mps da 2,5 miliardi di euro sarà “interamente garantita”. Dopo giorni di fibrillazione l’annuncio della banca con cui dà conto dei termini con cui sarà lanciata la ricapitalizzazione. In particolare sono stati sottoscritti contratti di garanzia per un importo massimo di 857 milioni di euro, di cui euro 807 milioni con un consorzio di banche e 50 milioni con Algebris. Lo Stato inietterà 1,606 miliardi di euro. Gli impegni di sottoscrizione da parte di terzi investitori ammontano a 37 milioni. L’aumento di capitale di Mps partirà lunedì prossimo, 17 ottobre, e si concluderà il 3 novembre. I diritti di opzione, negoziabili in Borsa fino al 25 ottobre, potranno essere esercitati fino al 31 ottobre mentre quelli non sottoscritti saranno offerti in Borsa, attraverso l’asta dell’inoptato, l’1 e il 2 novembre e il loro esercizio dovrà avvenire entro il 3 novembre.

La caccia va avanti. Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensione del Calendario venatorio regionale toscano 2022-2023 proposta dalle associazioni ambientaliste e animaliste.

Novembre

Protetto per 2300 anni dal fango e dall’acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni (Siena), in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura, cinque delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione.

“Mi sento di dire che all’inizio del 2023 il Biotecnopolo sarà operativo”. Lo annuncia Silvio Aime, presidente della Fondazione Biotecnopolo di Siena, a margine del Festival della Salute ospitato nella città toscana.

L’inchiesta Keu è arrivata a un punto di svolta. Dopo più di un anno sono state chiuse le indagini e notificati gli avvisi di garanzia a 26 persone.

Dicembre

Bologna, Bolzano e Firenze: sono le tre province con la migliore qualità della vita nel 2022 secondo l’indagine annuale del Sole 24 Ore. Bene la Toscana con Siena che risale 11 posizioni e arriva la quarto posto e Pisa che risale 12 posizioni arrivando al decimo posto. Pisa è prima per l’indicatore ambiente e servizi (risalendo ben 22 posizioni) mentre Siena al secondo posto (scalando 48 posizioni).

Alberto Asor Rosa ha legato indissolubilmente la sua vita a quella della Val d’Orcia. E lo ha fatto, a più riprese, per tre motivi essenziali: la scelta prima di trascorrere periodi di vacanza e poi di eleggere come ‘buen retiro’ un podere alle porte di Monticchiello, nel comune di Pienza; la nascita del Parco artistico, naturale e culturale della Val d’Orcia sul finire degli anni ’80 primi anni ’90, e la vicenda, più recente, del 2006, legata alla lottizzazione di alcune villette a schiera passate alle cronache come l’ecomostro di Monticchiello.

Condanna a 6 anni per Manolo Portanova. Il gup del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, ha riconosciuto la colpevolezza del giocatore, accusato di violenza sessuale di gruppo.

“Il percorso continua, siamo vicini alla fusione vera e propria”. La conferma, rispetto al progetto di Multiutility toscana, arriva direttamente dal sindaco di Firenze Dario Nardella.

