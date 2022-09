FIRENZE – La rossa Toscana non c’è più. Se le vittorie del centrodestra nelle varie tornate amministrative erano un indizio di cambiamento, quella che esce dalle urne in questo 25 settembre è una regione spostata a destra.

Forse un po’ meno di altre, ma il dato dice che Fratelli d’Italia è il primo partito in tutti i collegi proporzionali, tranne in quello della Camera che vede insieme Pisa e Firenze, dove comanda il Pd.

Il resto racconta una distanza ravvicinata, ma pur sempre con lo schieramento di Giorgia Meloni davanti. Crollano invece le altre forze della coalizione, mentre il M5S va al di sotto della media registrata a livello nazionale. Situazione opposta invece per il Terzo Polo, che sempre nel collegio per la Camera 03 riesce a superato i pentastellati.

Per quanto riguarda le sfide testa a testa, al Senato, che nello scrutinio è più avanti, vanno verso l’elezione Simona Petrucci (cdx – u01), Potenti Manfredi (cdx – u02), Patrizio La Pietra (cdx – u03), Ilaria Cucchi (csx – u04).

Alla Camera sono davanti Fabrizio Rossi (cdx – u01), Elisa Montemagni (cdx – u02), Riccardo Zucconi (cdx – u03), Edoardo Ziello (cdx – u04), Erica Mazzetti (cdx – u06), Federico Gianassi (csx – u07), Emiliano Fossi (csx – u08), Tiziana Nisini (cdx – u09).

In pratica, se il quadro attuale fosse confermato, FdI eleggerebbe 4 parlamentari nei collegi uninominali (2 al Senato e 2 alla Camera), Lega 4 (1+3), Forza Italia 1 (alla Camera), Pd 2 (alla Camera), Sinistra italiana 1 (al Senato). I dati del collegio u05 per la Camera non sono ancora disponibili.