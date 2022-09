FIRENZE – La Toscana ha scelto Giorgia Meloni. I dati, a scrutini terminati, rispecchiano il quadro nazionale e guardando i numeri al Senato, nel proporzionale Fratelli d’Italia è il primo partito.

Il centrodestra, trainato dal 25,93 dello schieramento meloniano, sopravanza il centrosinistra di quasi cinque punti: 38,53% contro 33,85%. Meno bene fanno i due alleati, Lega e Forza Italia, sotto le medie italiane. Sull’altro fronte, reggono il Pd e l’Alleanza Verdi e sinistra, che con il 25,85% e il 4,73% sopravanzano i risultati su scala nazionale. Lo stesso fa il Terzo polo (9,72%), mentre il M5s (11,29%) fa peggio.

Per quanto riguarda i collegi uninominali, il quadro non cambia. Fratelli d’Italia porta a Palazzo Madama Simona Petrucci, che ha trionfato nel sud della Toscana contro Silvio Franceschelli (41,96% contro 32,61%, trainata dal suo partito primo con il 28,19%) e Patrizio La Pietra, che nell’area nord ha avuto la meglio su Anna Graziani (44,18% contro 29,19%, FdI in testa con il 29,29%). La Lega si afferma tra Pisa e Livorno con Manfredi Potenti, che supera Andrea Marcucci (38,98% contro 32,89%, con Fdi primo partito con il 26,23%). A centro-sinistra va il collegio di Firenze, dove Ilaria Cucchi, espressione dell’Alleanza tra Verdi e Sinistra italiana, stacca Federica Picchi di FdI (40,08 contro 30,03, mentre il Pd ottiene la migliore prestazione regionale con il 29,74%).

Per quanto riguarda il calcolo dei seggi derivanti dal proporzionale, Fratelli d’Italia dovrebbe portare in Parlamento sia Paolo Marcheschi che Susanna Donatella Campione, visto che sia il capolista La Pietra che Daniela Santanchè sono stati eletti negli uninominali. Lo stesso dovrebbe valere per Dario Parrini e Ylenia Zambito tra le fila del Pd.