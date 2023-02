SIENA – Dalla transizione energetica a quella sociale, sfruttando anche le risorse del Pnrr. Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, ha indicato la strada.

“Il lavoro è il primo e più grande fattore di sviluppo, crescita ed inclusione sociale – ha affermato il dirigente, intervenendo a Siena all’incontro Sviluppo, lavoro e welfare per l’inclusione sociale, organizzato dal sindacato. Ma questo significa affrontare le vere priorità della comunità nazionale, cogliendo questa straordinaria opportunità che abbiamo davanti a noi di utilizzare ingenti risorse che in parte ci stanno già arrivando dall’Europa con il Pnrr per stare dentro questo passaggio epocale di transizione digitale, ecologica, ambientale, industriale, energetica”.

E ancora: “Bisogna rimettere in priorità la qualità, la stabilità del lavoro in un grande piano nazionale per la formazione e la crescita delle competenze. Ed occorre contrastare povertà e disuguaglianze in una logica di confronto, di dialogo con le istituzioni nazionali e locali per fare vere politiche di coesione sociale e di inclusione”.

Parlare di lavoro a Siena, significa parlare di Whirlpool, con il personale ancora in cerca di rassicurazioni. “Whirlpool è una crisi che va avanti da troppo tempo. E vogliamo una risposta in tempi rapidi perché tanti lavoratori la stanno aspettano – ha affermato Ciro Recce, segretario Cisl -. Purtroppo in Toscana ci sono tante crisi e noi chiediamo risposte veloci. Le multinazionali arrivano e riescono a ottenere risorse economiche ma purtroppo spesso se ne vanno e noi non possiamo nemmeno contrattare. Servono norme stringenti per non fare verificare nuovamente situazioni di questo tipo”.

Una situazione attenzionata anche dalla Regione, che come confermato dal presidente Eugenio Giani sta investendo nel sociale: “Nel welfare in Toscana c’è un segnale molto forte. Abbiamo messo, nei fondi a disposizione della Regione, 230 milioni di euro perché nei prossimi cinque anni le famiglie, sotto i 35 mila euro di reddito, abbiano l’asilo nido gratis”.