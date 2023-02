FIRENZE – Un luogo dedicato alla ricerca artistica, alla diffusione culturale e alla libertà di espressione, uno spazio di reale condivisione.

È InStabile Chapiteau, il teatro mobile ubicato nella periferia sud della Città di Firenze, dove la contaminazione fra le arti è all’ordine del giorno e a partire dal 18 febbraio, sono in programma tantissime attività formative.

Il calendario coinvolge utenti di centri di accoglienza, soggetti economicamente in difficoltà, ragazzi/e di zone periferiche complesse, per promuovere il dialogo tra culture, lo scambio e la possibilità di intraprendere percorsi di formazione e crescita socio-culturale. Un progetto sviluppato grazie al sostegno di numerosi partner istituzionali tra cui Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Quartiere 2 Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana.

A partire dal prossimo sabato la formazione circense si incontrerà con la recitazione e la scrittura per il cinema. Protagonista anche la musica, con percorsi ritmici che permettono di rafforzare la socialità e la musicalità. E poi la sperimentazione della voce con la tecnica dei Circle songs, l’acrodanza e la danza tradizionale africana per giungere fino al tip tap.

Per InStabile l’obiettivo primario della formazione è la promozione della sostenibilità sociale, garantendo anche alle fasce svantaggiate il diritto al gioco, allo svago, alla scoperta e all’espressione delle proprie potenzialità. Attività fondamentali nello sviluppo umano, spesso ignorate con effetti ancora più gravi dopo il lungo periodo di emergenza sanitaria, che ha contribuito ad accrescere paura e diffidenza.

Alla formazione di InStabile si affianca una serie di seminari di alta formazione che offrono a professionisti, educatori, formatori e artisti in formazione la possibilità di approfondire i singoli aspetti delle varie discipline. Quattro di questi sono in programma da metà febbraio a marzo, e sono realizzati in collaborazione col progetto Fuoricentro, con il contributo di Fondazione CR Firenze e Casa SPA e con il progetto Circonnection, che si avvale del contributo del Ministero della Cultura.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio è in programma Rule of cool: oltre il Viaggio dell’Eroe, seminario intensivo di scrittura per il cinema, condotto da Daniele Favilli, membro dell’Actors Studio di Los Angeles, attore, sceneggiatore, regista che guiderà i partecipanti alla conoscenza degli elementi essenziali: la scelta del tema, la costruzione dei personaggi e dei dialoghi, la tensione drammatica e i generi cinematografici.

Nel weekend successivo, sabato 25 e domenica 26 febbraio, è invece la volta di “Learner-Centered” Circus Education – Circo sociale con Tommaso Negri: un laboratorio pratico-esperienziale per sviluppare metodi di insegnamento che spostino il focus dall’insegnante allo studente, concentrandosi su strumenti e pratiche che consentano una partecipazione attiva nel processo di apprendimento.

Sabato 11 e domenica 12 marzo è in programma Alchimia del ridere con Stefano Corrina in arte Osvaldo Carretta, laboratorio teatrale sulla ricerca del personaggio con lo scopo di indicare alcune linee di ricerca relative all’ antichissima arte del clown e del pagliaccio, con particolare riferimento al proprio personaggio ed alla propria maschera. Chiude questa prima carrellata di appuntamenti L’essenza del clown con Teresa Bruno – Teatro C’Art previsto per sabato 25 e domenica 26 marzo: uno stage introduttivo che ha l’intento di valorizzare il proprio corpo, sviluppare un ascolto sensibile, conoscerne le sue sfaccettature e i suoi limiti per riconnettersi con la natura profonda di noi stessi, risvegliare l’istinto e la libertà di giocare e di essere folli.

Con queste attività formative InStabile rilancia quindi il suo ruolo di centro di formazione in evoluzione. Uno spazio che offre l’opportunità di conoscere discipline antiche che hanno saputo calarsi nel presente e che, insieme al circo contemporaneo, stanno conquistando in maniera dirompente fasce sempre più ampie di pubblico.

INFO e calendario (in continuo aggiornamento) instabileformazione@gmail.com

WhatsApp o telefono (ore 15-18:00): 3669772005