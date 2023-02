SIENA – I Teatri di Siena partecipano a M’illumino di meno, “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita”.

L’iniziativa nasce da un’idea di azione comune per preservare la nostra Terra concretizzata nel 2005 quando RaiRadio2, con il programma Caterpillar, in occasione dell’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto, chiese agli ascoltatori e alle ascoltatrici di spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente.

Anno dopo anno “M’illumino di meno” ha raccolto e promosso tantissime piccole grandi azioni fino a guadagnarsi un posto fisso nei calendari con la conversione del Decreto Legge n. 17/2022. Il 16 febbraio il Parlamento italiano ha infatti istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica. Tante le azioni proposte e condivise da RaiRadio2 nel corso degli anni: da piantare alberi a spegnere le luci, organizzare cene anti-spreco a lume di candela oppure scegliere la mobilità dolce. M’illumino di meno, così, ha sostenuto e promosso la crescita di un grande comunità energetica.

I Teatri di Siena, per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, regaleranno alcuni alberi della Foresta dei Teatri di Siena agli spettatori che verranno allo spettacolo “La Galerie” domani, venerdì 17 febbraio (basterà rispondere a una semplice domanda). L’azione rientra all’interno di (im)Patti Chiari: un percorso sulla sostenibilità in cui è stata attivata una collaborazione con Treedom, la prima piattaforma al mondo che permette di piantare un albero a distanza seguendo il progetto online. Un impegno costante verso il nostro pianeta e l’opportunità per gli spettatori di partecipare con un gesto concreto volto a migliorare l’impatto ambientale.