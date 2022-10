LARDERELLO – Un prototipo che sa di futuro. La Solar Butterfly, la prima casa e auto al mondo alimentate totalmente ad energia solare, ha fatto tappa a Larderello e a Sasso Pisano, nei territori di Pomarance e di Castelnuovo Val di Cecina.

La vettura ha già percorso 21 mila chilometri: ne mancano 5 mila all’arrivo di Lucerna, in Svizzera. La visita alla geotermia toscana ha voluto rappresentare l’incontro tra due grandi fonti di calore e di energia: il sole ed il cuore caldo della terra unite in un messaggio di sostenibilità, rinnovabili ed economia circolare quale unico modello possibile per costruire un futuro sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che economico. Non a caso la Solar Butterfly viaggia con uno studio televisivo integrato, installato per registrare e promuovere soluzioni innovative ed idee pionieristiche sul tema dei cambiamenti climatici.

Grazie a questa iniziativa sono già stati presentati più di mille progetti ed attività che combattono il cambiamento climatico e si adoperano per costruire un futuro sostenibile. Secondo il percorso pianificato, la Solar Butterfly sta visitando i cinque continenti ed arriverà a Parigi il 12 dicembre 2025, per il decimo anniversario dell’accordo sul clima.