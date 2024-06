GROSSETO – Non ci sono sviluppi sul caso di Nicolas Matias Del Rio. Nell’udienza di convalida del fermo, i due arrestati non hanno risposto all’interrogatorio del gip del tribunale di Grosseto.

L’albanese di 33 anni non si è fatto proprio interrogare. Il turco, 41 anni, non ha invece replicato alle domande, ma il suo avvocato, Diego Innocenti, ha chiesto di non convalidare il fermo, sostenendo che non esiste alcun pericolo di fuga.

Il corriere argentino è stato avvistato per l’ultima volta il 22 maggio a Castel del Piano (Grosseto), poi è scomparso. Insieme anche lui anche 300 borse firmate per un valore di 500 mila euro. I famigliari sostengono che sia stato rapito. L’ipotesi di reato formulata dagli inquirenti è danneggiamento e rapina.