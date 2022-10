PISA – Cerimonia di benvenuto alla Scuola Normale di Pisa oggi per i 70 allievi del corso ordinario, provenienti da tutta Italia, che hanno preso parte a un incontro speciale, in cui anche materialmente prendono possesso del loro posto alla Scuola. Un posto ottenuto dopo avere superato il concorso di ammissione con circa 700 partecipanti.

A fare gli onori di casa c’era il direttore, Luigi Ambrosio, insieme ai presidi delle tre classi accademiche: Stefano Carrai per Lettere e Filosofia, Andrea Ferrara per Scienze e Guglielmo Meardi per Scienze politico-sociali. Tra i nuovi allievi, 29 sono della classe di Lettere e Filosofia, 37 della classe di Scienze (entrambe strutture accademiche che hanno sede a Pisa), mentre quattro sono invece gli studenti del corso ordinario di Scienze politico-sociali con sede a Firenze, tutti al quarto anno.