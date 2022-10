MONTECATINI TERME – Sciopero domani dei lavoratori delle Terme di Montecatini (Pistoia). Lo annunciano i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs lamentando “investimenti sbagliati e nessun progetto per il futuro ormai da anni”.

In occasione dello sciopero, spiega una nota, è in programma anche un presidio a Firenze , dalle 10 alle 12, davanti alla sede della Regione Toscana, socia della società di gestione, in piazza Duomo.