TALAMONE – Stanotte il cielo ha regalato uno spettacolo unico: la Superluna del Castoro, la più grande e luminosa degli ultimi sei anni .

Ieri sera, il nostro satellite naturale ha raggiunto la fase di piena alle 14:19 (ora italiana) e il perigeo alle 23:27, il punto più vicino alla Terra, a soli 356.833 chilometri di distanza.

Secondo gli esperti, la Luna è apparsa fino al 10% più grande e il 25% più luminosa rispetto a una normale Luna piena. E allora godiamoci questo spettacolo della natura negli scatti del fotografo Enzo Russo che l’ha immortalata sul mare di Talamone.

