MONTALCINO – E’ stata ritrovata viva in una zona boscata vicino alla sua abitazione, Viktoria Peroni, la ventenne scomparsa da due giorni a Montalcino (Siena).

La ragazza è stata affidata alle cure mediche ma è apparsa, da subito, in buone condizioni di salute. Per ritrovarla si era mobilitata la macchina dei soccorsi con oltre duecento persone tra forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari che hanno setacciato, con il coordinamento della prefettura e del Comune con il Sindaco Silvio Franceschelli, palmo a palmo i boschi che circondano la città ilcinese.

La giovane è stata rintracciata nei pressi del bosco grazie alla segnalazione di un cittadino che ha immediatamente avvisato le forze dell’ordine. Viktoria sta bene ed è ora insieme alla sua famiglia, che ha potuto riabbracciarla dopo ore di grande apprensione.

Il sindaco Franceschelli esprime un sincero e profondo ringraziamento alla Prefettura, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e i cittadini e ai volontari che, con straordinario impegno, collaborazione e sensibilità, hanno preso parte alle ricerche e contribuito alla positiva conclusione di questa vicenda. Ancora una volta la prontezza, l’attenzione e la solidarietà della comunità hanno fatto la differenza, dimostrando quanto sia importante restare uniti nei momenti di difficoltà.

