BRUXELLES – Una sintonia in nome della crescita. Il legame tra Bruxelles e la Toscana è ormai collaudato.

Lo testimoniano i dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione europea, che evidenziato la capacità della Regione di rientrare tra le le prime cinque regioni italiane nella spesa del Fondo europeo di sviluppo regionale. Alla fine del primo semestre 2022, la spesa certificata dalla Regione e rimborsata da Bruxelles era pari a 626 milioni di euro, l’80% del suo programma per il fondo nel periodo di programmazione 2014-2020.

Nell’uso del Fondo sociale europeo, che raggiunge un valore totale di 23 miliardi nel nostro Paese, la Toscana si colloca al sesto posto, all’80% della spesa stando agli ultimi dati aggiornati. In base alle attuali regole, per non rischiare di perdere fondi l’ultima fattura dovrà essere emessa entro il 31 dicembre 2023.