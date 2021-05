SIENA – Siena accoglie il feretro di Andrea Mari, detto Brio, fantino del Palio morto lunedì pomeriggio in un incidente stradale a Donoratico (Livorno).

Il feretro è stato esposto nell’Entrone di Palazzo Pubblico, un luogo simbolo per i senesi perché è lì che i fantini si isolano poco prima di disputare il Palio, uscendo poi a cavallo. Commosso il sindaco Luigi De Mossi: «Di solito trovo sempre le parole, oggi non è mica facile» ha detto, mentre numerosi contradaioli, amici e conoscenti sfilavano davanti al feretro per un abbraccio colmo di lacrime e ricordi.