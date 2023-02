LAJATICO – Un volantino di stampo omofobo è stato diffuso da Forza Nuova a Lajatico (Pisa) e rivolto al sindaco del comune della Valdera Alessio Barbafieri. Nel volantino c’è scritto: “Lajatico ha bisogno di figli non di omosessuali. Sindaco dimettiti”.

I sindaci della Valdera, in una lettera comune, hanno condannato “con fermezza e indignazione il volantino omofobo diffuso da Forza Nuova nel nostro territorio nel quale viene attaccato il sindaco di Lajatico e lo consideriamo un gesto vergognoso e inaccettabile. Il nostro territorio è caratterizzato da un forte senso di comunità e rispetto per la persona e non tollereremo che questi valori vengano calpestati da forze politiche che provano in qualunque modo a seminare odio e divisione”. I sindaci hanno annunciato un’iniziativa stasera, alle 21, al teatro di Lajatico “per esprimere vicinanza politica e umana al primo cittadino”.