PECCIOLI – Oltre a chi ha votato no, c’è la soddisfazione della Lega per il fallimento della progetto di fusione dei Comuni di Lajatico e Peccioli.

“Chi l’aveva caldeggiato se ne faccia una ragione”, ha affermato Elena Meini, consigliere regionale della Lega. “I cittadini si sono liberamente espressi e il risultato non deve essere messo minimamente in discussione, senza che il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni vada, dunque, a cercare determinate responsabilità in merito – ha aggiunto -. Il referendum è un modo democratico di consultazione delle persone e l’esito delle urne va, sempre, pienamente rispettato, con buona pace di chi, invece, si arrampica, riguardo al tema, su specchi sempre più scivolosi”.