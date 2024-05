LAJATICO – Ci saranno Brian May dei Queen, Elisa ed Eros Ramazzotti. Ma anche Ed Sheeran, Russell Crowe, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Zucchero e tanti altri a rendere omaggio al cantante toscano nel suo teatro di Lajatico (Pisa) i prossimi 15, 17 e 19 luglio per celebrare i 30 anni di carriera del tenore.

Ultimo annunciato, a sorpresa, tra gli ospiti anche Jannik Sinner.

I tre giorni di “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, saranno poi registrati per un film-concerto che sarà distribuito in tutti i cinema del mondo, con la regia Sam Wrench.

