VICOPISANO – Pubblico e privato insieme per il recupero di Torre degli Upezzinghi a Caprona, nel comune di Vicopisano (Pisa).

Opera rimaneggiata nel tardo Ottocento ma già citata da Dante nelle Divina Commedia e ritratta forse alle spalle delle Gioconda e della Vergine delle Rocce da Leonardo. “Un intervento – ha sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani – nel segno della Toscana diffusa e di quella variegata e sterminata ricchezza storica ed artistica che tanti angoli della nostra terra possono vantare e che vanno valorizzati, per le memorie che tramandano ma anche le opportunità economiche che possono aprire”. Per la messa in sicurezza e la valorizzazione della Torre degli Upezzinghi è stata firmata in questi giorni una convenzione tra Regione, Comune, la famiglia Conforti che ne è proprietaria e i dipartimenti universitari di architettura di Firenze e di ingegneria industriale e civile e di scienze della terra di Pisa.

Il primo impegno, già avviato, saranno le indagini sulle malte della torre, condotte dal dipartimento di architettura di Firenze. A breve si susseguiranno i rilievi delle altre università coinvolte. Alcune aziende private si sono inoltre già fatte avanti per offrire il loro contributo e prestare la loro opera. L’intervento sarà infatti complesso.

“Era uno dei sogni che intendevamo realizzare durante il nostro mandato – hanno spiegato il sindaco Matteo Ferrucci e l’assessore al turismo, Fabiola Franchi – e con la firma della convenzione e i primi interventi delle università anche questo sogno sta diventando realtà”.